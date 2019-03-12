مطعم يوزع 40 وجبة يوميا لغير القادرين.. وكلمة السر «تشكيلة»

«ما زال الخير موجودا فى هذا البلد».. جملة يرددها كل من تقع عيناه على اللافتة المعلقة أمام أحد المطاعم بمصر ، مكتوب فيها، «من كان جائعا ولا يملك ثمن الطعام، فالمطعم يرحب به على مدار اليوم».

لم يكتف مدحت سعيد، صاحب المطعم بلافتة واحدة، بل وزع منها بأحجام صغيرة في أماكن مختلفة بالداخل والخارج، حتى يراها كل محتاج، ولا يغفل عنها أي شخص يريد الطعام ولا يملك ثمنه، ووصل عدد الحقائب، التي تخرج من المطعم يوميا لحوالي 40، وهو ما يفخر به «مدحت» ويراه أدى إلى زيادة الرزق الداخل للمطعم، ومنعا للإحراج، ابتكر صاحب المحل حقيبة أطلق عليها اسم «تشكيلة»، ويوجد منها وجبات وساندويتشات: «علشان اللى يجيلى وعايز ياكل ومش معاه، يقول لى عايز تشكيلة، وبتضرب فى الكاشير وبتطلع كده فى البون».

التشكيلة عبارة عن فول، طعمية، بطاطس، باذنجان، جرجير وخبز، وتنقسم إلى تشكيلة وجبات أو ساندويتشات: «حسب طلب كل شخص هياكل لوحده ولا عايز تشكيلة طلبات فى البيت».

يلتمس «مدحت» العذر للناس بسبب الغلاء، ويعلم جيدا أن الكثيرين يحتاجون إلى مساعدات: «المفروض كل واحد يساعد باللى يقدر عليه، الدولة مش هتقدر تعمل كل حاجة، يعنى الطبيب يساعد والمهندس يساعد وكل حد يقدر يقدم حاجة مايتأخرش».

يساعد أيضاً طلبة المدارس، لو جاءه أحدهم ولا يملك ثمن الساندويتشات يعطيه ما يحتاجه: «أنا باطلَّع بنية إنه محتاج والله أعلم بظروف الناس». لدى «مدحت» 3 أولاد فى المدارس، يزرع فيهم الخير منذ صغرهم: «باقول لابنى لو زميلك محتاج قلم إديهوله ومالكش دعوة، وباديهم مصروف زيادة علشان لو حد من صحابهم نفسه فى حاجة يجيبوها له، وبابعت فطار لأصحابهم فى بعض الأوقات».