أوضح كيفين سيستروم ومايك كريجر مؤسسا انستجرام أمس الاثنين بمؤتمر SXSW، أن على السياسيين تقديم حلول تعالج المشكلات الخاصة بقطاع التكنولوجيا، بدلاً من مجرد الحديث عن تفكيك الشركات مثل فيس بوك.
وقال كريجر في مؤتمر ساوث ساوثويست في أوستن بتكساس: "أعتقد أن المحادثة ستتحسن وستؤدي إلى سياسة أفضل إذا كنا محددين بالفعل بشأن المشكلات التي نحاول حلها".
وتأتي تعليقاتهم بعد أيام من كشف المرشحة الرئاسية السناتور إليزابيث وارن عن خطة جديدة لتفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيس بوك وأمازون.
وقال سيستروم مازحا: "هل ستعيدون لنا وظيفتنا؟، لقد فوجئت بانتشار اقتراح وارن بشكل واسع للغاية، وأعتقد أن الأمر سيستغرق اقتراحًا أكثر دقة، ولكن خوفي هو أن اقتراح تفكيك كافة شركات التكنولوجيا يلبي شعور الجميع الحالي بمناهضة التكنولوجيا، بدلاً من فعل ما يجب على الساسة فعله، وهو معالجة المشكلات الحقيقية وتقديم حلول حقيقية".
جدير بالذكر أن الثنائى استقال فجأة من انستجرام في سبتمبر، بعد ست سنوات من استحواذ فيس بوك على تطبيق الصور، بقيمة مليار دولار، وكان ظهورهما في SXSW أول ظهور عام مشترك لهم منذ مغادرته فيس بوك.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسا انستجرام: لا نوافق على تفكيك فيسبوك وعلى السياسيين حل مشاكل التكنولوجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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