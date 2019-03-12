شكرا لقرائتكم الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً بعد محاولة طعنه جنوداً قرب الخليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 44 دقيقة في 12 مارس 2019 - اخر تحديث في 12 مارس 2019 / 19:55

رام الله - أ ف ب - قُتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين اليوم الثلثاء بعد محاولة طعن استهدفتهم قرب مستوطنة كريات أربع، قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.



وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "تعرف الجنود على مهاجم يحمل سكيناً يجري باتجاههم. حدث تعارك جسدي بينه وبين الجنود، ومن ثم ركض باتجاه مبنى قريب بينما كان لا يزال يحمل السكين. فلاحقه الجنود واطلقوا النار باتجاهه وقتل. بذلك أحبط الجنود الهجوم ولم يتم التبليغ عن إصابات في صفوفهم".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن "استشهاد الشاب ياسر فوزي الشويكي (27 سنة) برصاص الاحتلال الاسرائيلي، في منطقة واد الحصين بالقرب من مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن".

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وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الشاب الفلسطيني مقتولاً وممداً في مدخل بناية للمستوطنين تسمى "بيت هشالوم" وسط البيوت العربية. وسُمع صوت رجل يقول بالعبرية "الحمد الله تمت تصفيته... تمت تصفيته من قبل الجنود الاسرائيلين الذين كان عليهم ان يشلوا حركته".

وأظهر شريط الفيديو أيضاً مستوطنة متدينة، وهي تصرخ بالعبرية "إنه داخل البناية ... داخل البناية". وقال جندي آخر "معه حقيبة ادع خبير المتفجرات".

وانتشرت أوراق بيضاء على الأرض حول الفلسطيني وشوهدت سكين كبيرة عند مدخل البناية بعيدة قليلاً عن القتيل.

وقالت مصادر فلسطينية ان الشاب كان "يعمل محضراً في محكمة الخليل الشرعية".