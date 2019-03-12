شكرا لقرائتكم رئيس أركان الجيش المصري يشيد بالمستوى التدريبي للجنود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ ساعتين في 12 مارس 2019 - اخر تحديث في 12 مارس 2019 / 19:11

أشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد أمس، بالقدرات التدريبية العالية لجنود إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني (يتمركز في شمال سيناء والإسماعيلية)، خلال تنفيذهم المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 43"، في وقت طالب الجنود الحفاظ على أعلى درجات اليقظة.



وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن فريد شهد أمس المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 43"، الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الرماية "المايلز"، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

وأضاف الرفاعي إن المشروع أظهر المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها .

ونقل فريد، في نهاية المشروع، تحيات وتقدير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي إلى رجال الجيش الثاني الميداني، موجهاً التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاع عن أمن الوطن واستقراره .

وأشاد فريد بمستوى التدريب الجاد والأداء المتميز للعناصر المشاركة في المشروع ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي.

كما طالب رئيس أركان حرب القوات المسلحة العناصر المشتركة في المشروع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد القتالي والحفاظ على الصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات، والاستعداد الدائم لبذل الجهد والتضحية من أجل أمن وسلامة مصر وشعبها العظيم . وحضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة .

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إلى ذلك، كرم وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي أمس عدداً من قادة القوات المسلحة الذين أمضوا مدة خدمتهم وأحيلوا إلى التقاعد فى مطلع من كانون الثاني (يناير) 2019.

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم فيها الشكر والاعتزاز للقوات المسلحة لما أحاطتهم به طوال خدمتهم من كريم الرعاية والاهتمام في تقاليد أصيلة (...) مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً المدرسة العليا للوطنية وميداناً للتضحية والعطاء من أجل مصر.

وقام زكي بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس السيسي تقديراً لجهودهم ولتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم في القوات المسلحة.

وأكد زكي أن القوات المسلحة ستظل دائماً تتبوأ مكانتها المرموقة بفضل جهود أبنائها المخلصين الذين لم يبخلوا يوماً على بذل كل غالٍ ونفيس من أجل رفعة شأن القوات المسلحة، مشيراً إلى أن القادة المحالين للتقاعد قدموا نموذجاً يحتذى به فى خدمة الوطن من أجل رفعة شأنه وعلو رايته في كل لحظاته التاريخية التي مر بها.

وأضاف أن نقل مسؤولية القيادة من جيلٍ إلى جيل يعد من التقاليد العسكرية الأصيلة التي تحرص عليها القوات المسلحة التي قدمت على مدار تاريخها نخبة من أعظم القادة الذين تمسكوا بمبادئ العسكرية المصرية وقيمها ومسؤوليتها تجاه الوطن.

حضر الاحتفال رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.