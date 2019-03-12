شكرا لقرائتكم بيلوسي: ترامب لا يستحق عناء عزله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن – رويترز، أ ف ب | منذ ساعتين في 12 مارس 2019 - اخر تحديث في 12 مارس 2019 / 19:48

حذرت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي من أن عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب سيثير انقساماً شديداً في الولايات المتحدة، معتبرة إنه "لا يستحق عناء ذلك".



ويستعد روبرت مولر الذي يتولى التحقيق في ملف "تدخل" روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 واحتمال تواطئها مع حملة ترامب، إضافة الى إمكان عرقلة ترامب التحقيق. وقد يسعى الكونغرس الى مساءلة الرئيس، إذا ثبت ارتكابه مخالفات.

وقالت بيلوسي لصحيفة "واشنطن بوست"، في اشارة الى ترامب: "لست مع العزل، اذ سيثير انقساماً شديداً في البلاد، لدرجة إنه إذا لم يكن هناك أمر مقنع وملحّ ويحظى بتأييد الحزبين، لا أعتقد بوجوب ان نسلك هذا الطريق، لأنه يقسّم البلاد. وهو( ترامب) لا يستحق عناء ذلك". واضافت: "أعتقد بأنه غير لائق ليكون رئيساً للولايات المتحدة، غير لائق أخلاقياً وفكرياً".

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الى ذلك، دعا ترامب الجمهوريين في مجلس الشيوخ مجدداً الى دعمه، قبل تصويت مرتقب هذا الأسبوع على إعلانه حال طوارئ عند الحدود مع المكسيك، اذ طلب تخصيص 8.6 بليون دولار لتمويل تشييد جدار حدودي، من اجل كبح الهجرة غير الشرعية.

وكتب على "تويتر" أن أمام الجمهوريين "تصويتاً سهلاً جداً هذا الأسبوع"، مشدداً على أن المسألة لا تتعلّق بـ "الدستورية وبكون الأمر يُعتبر سابقة". ولفت الى أن "الديموقراطيين متحدون مئة في المئة" في هذا الصدد، داعياً الجمهوريين إلى التصرّف "بصلابة".

في غضون ذلك، دعت بيلوسي الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى إلقاء كلمة أمام الكونغرس، في 3 نيسان (أبريل) المقبل. ووَرَدَ في رسالة وجّهتها إليه: "في هذا الوقت الحساس بالنسبة للولايات المتحدة والحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، يتطلّع الكونغرس الأميركي والشعب الأميركي إلى رسالة صداقة وشراكة منك، فيما نعمل معاً لتمتين تحالفنا المهم وتعزيز مستقبل السلام حول العالم".