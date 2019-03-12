شكرا لقرائتكم عشرات الجنود الأفغان بين قتيل وأسير بهجمات لـ "طالبان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - رويترز | منذ 3 ساعات في 12 مارس 2019 - اخر تحديث في 12 مارس 2019 / 19:22

قتلت حركة "طالبان" 20 جندياً وأسرت 20 آخرين في إقليم بادغيس غرب أفغانستان.



وقال ناطق باسم وزارة الدفاع إن عدداً كبيراً من مسلحي "طالبان" شنّوا هجمات على مواقع للجيش في الإقليم منذ السبت الماضي. وأضاف أن "القتال لا يزال مستمراً"، مشيراً إلى أن الحركة استولت على 4 مواقع، فيما أُرسلت تعزيزات من القوات الحكومية بدعم جوي، لمنع المسلحين من السيطرة على المنطقة بأسرها.

وأعلنت "طالبان" مسؤوليتها عن الهجمات في بادغيس المحاذية لتركمانستان، مشيرة الى مقتل 20 جندياً وأسر 28 آخرين والاستيلاء على كمية ضخمة من الأسلحة والذخيرة.