شكرا لقرائتكم روسيا تنشر صواريخ "أس-400" قرب سان بطرسبورغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 12 مارس 2019 - اخر تحديث في 12 مارس 2019 / 19:11

أعلنت روسيا اليوم الثلثاء أنها نشرت منظومتها الجديدة للدفاع الجوي المضادة للصواريخ "أس-400" في منطقة لينينغراد شمال غربي البلاد، التي تضمّ ثاني أكبر مدنها سان بطرسبورغ.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية بـ "نشر أنظمة الدفاع الجوي الأحدث أس-400 في حالة تأهب في منطقة لينينغراد، لحماية المواقع العسكرية والإدارية والمدنية".

وقال مسؤول في الوزارة إن المنظومة الجديدة ستحلّ مكان منظومة "أس-300"، لكنه رفض كشف عدد الصواريخ التي ستُنشر.

ويُتوق نشر منظومة "أس-400" هذا الشهر في جيب كالينينغراد الروسي في أوروبا.

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الى ذلك، دعت وزيرة الخارجية النمسوية كارين كنايسل الى الحفاظ على "علاقات قوية" مع روسيا. واشادت خلال لقائها نظيرها الروسي سيرغي لافروف في موسكو، بـ "علاقات ثنائية ممتازة تقليدياً" بين موسكو وفيينا. وأضافت: "نطبّق مبادئ الاتحاد الاوروبي (الذي فرض عقوبات على موسكو)، لكننا في الوقت ذاته نحاول الحفاظ على علاقات قوية مع روسيا".

وتعتزم النمسا فتح قنصلية عامة في سان بطرسبورغ، وقنصلية فخرية في نوفوسيبيرسك في سيبيريا.

أما لافروف فذكر ان "النمسا تبقى شريكاً اقتصادياً مهماً بالنسبة الى روسيا"، وزاد: "نحن راضون عن نتائج المحادثات وسنتابع الاتصالات الوثيقة".

وتنتمي كنايسل الى "حزب الحرية" اليميني المتطرف، وأثارت فضيحة في آب (اغسطس) الماضي بعدما رقصت الفالس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال احتفال بزواجها، فيما كانت بلادها تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي. وتأتي زيارتها موسكو بعد 4 اشهر على فضيحة تجسّس في النمسا، إذ اتُهم عقيد سابق بالعمل طيلة عقود لحساب أجهزة الاستخبارات الروسية.