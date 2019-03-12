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ممثلٌ رئيساً لوزراء البيرو

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محمد عثمان - الرياض - ليما - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 12 مارس 2019 - اخر تحديث في 12 مارس 2019 / 18:39

عيّن رئيس البيرو مارتن فيزكارا الممثل المسرحي والسينمائي المعروف سلفادور ديل سولار رئيساً للوزراء.

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وأدى ديل سولار، وهو محام أيضاً، القسم الدستورية مع الوزراء الـ 18 في الحكومة الجديدة التي تضمَ 9 نساء، علماً انه يخلف سيزار فيلانويفا الذي استقال الجمعة بعد 11 شهراً على رأس الحكومة.

وبعد مهنة طويلة في المسرح ثم في السينما والتلفزيون، بات ديل سولار (48 سنة) وزيراً للثقافة عام 2016 خلال عهد بيدرو بابلو كوزينسكي (2016-2018). وحينها تعرّف على فيزكارا الذي كان وزيراً للنقل.

واستقال ديل سولار من تلك الحكومة أواخر العام 2017، احتجاجاً على العفو عن الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري، المدان بجرائم ضد الإنسانية.

وتشبّه وسائل الاعلام البيروفية ديل سولار بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علماً ان حكومته ستضمّ للمرة الأولى في تاريخ البلاد 9 نساء، في وزارات بينها التعليم والزراعة والصحة والعمل والبيئة.


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