شكرا لقرائتكم 80 مقاتلة تشارك في أول تمارين «العلم الأحمر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيفادا (الولايات المتحدة) - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 12 مارس 2019 - اخر تحديث في 12 مارس 2019 / 18:43

انطلقت فعاليات «العلم الأحمر 2019» اليوم (الثلثاء)، في قاعدة نلس الجوية بولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأميركية، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية بأحدث منظوماتها الجوية القتالية من نوع ( أف - 15 أس أي) وبكامل أطقمها الفنية والمساندة.



وتشارك في التمرين إلى جانب القوات الجوية الأميركية قوات كل من الإمارات العربية المتحدة وبلجيكا وهولندا وسنغافورة .

وشهد اليوم الأول من التمرين مشاركة أكثر من 80 طائرة منها (أف 35، أف 15، أف 16، أف 18) قامت بتنفيذ عدد من السيناريوهات المعدة مسبقًا والتي تحاكي الحرب الحقيقية.

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وأوضح قائد مجموعة التمرين العقيد الطيار الركن مسعود بن شري أن فعاليات التمرين تتضمن تنفيذ عدد من الطلعات الجوية النهارية والليلية بهدف التخطيط والتنفيذ المشترك لعمليات قتالية متقدمة بمشاركة منظومات متطورة من الطائرات القتالية التي تستخدم لمهام الحماية الجوية، والتحريم الجوي، والإسناد الجوي القريب ضد أهداف ثابتة ومتحركة، ومواجهة قوات معادية باستخدام نظم إلكترونية متطورة.

وأضاف أن فعاليات التمرين الذي ينفذ في بيئة قتالية أقرب إلى واقعية المعارك الحقيقية، تسهم في رفع الجاهزية القتالية لدى المشاركين وتساعد في تبادل الخبرات بين الدول المشاركة، مشيراً إلى أن الطيارين السعوديين أبدوا مهارتهم القتالية التي اكتسبوها باحترافية عالية.

ولفت إلى أن هذه المشاركة هي السابعة من نوعها للقوات الجوية الملكية السعودية في هذا التمرين الذي يعد من أقوى التمارين الجوية في العالم .