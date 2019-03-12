شكرا لقرائتكم باكستان "تتعهد كبح" تنظيمات تهاجم القوات الهندية في كشمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 12 مارس 2019 - اخر تحديث في 12 مارس 2019 / 18:39

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أن باكستان تعهدت كبح الجماعات المسلحة التي تهاجم القوات الهندية في إقليم كشمير المتنازع عليه.



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وكتب على "تويتر" أنه تحدث مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، مضيفاً أن الأخير "أكّد لي أن باكستان ستتعامل بحزم مع جميع الإرهابيين وستواصل إجراءات تخفيف التوتر مع الهند".

وتابع أنه خلال محادثاته مع قرشي "شجّع على اتخاذ خطوات ذات مغزى ضد جماعة جيش محمد، وجماعات إرهابية أخرى تنشط من باكستان".

ويشير بولتون الى جماعة "جيش محمد" التي تتخذ باكستان مقراّ وأعلنت مسؤوليتها عن تفجير انتحاري اسفر عن مقتل عشرات الشرطيين الهنود في الشطر الهندي من كشمير الشهر الماضي. تلى ذلك غارات جوية عبر الحدود وتصاعد في التوتر السياسي بين نيودلهي وإسلام آباد.

والتقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نظيره الهندي فيجاي غوخالي في واشنطن. وقال ناطق باسم بومبيو إن الأخير حضّ باكستان على اتخاذ "إجراءات مجدية ضد التنظيمات الإرهابية النشطة على أراضيها".