شكرا لقرائتكم وزير النقل المصري: لن أسمح بأي خطأ في السكة الحديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 8 ساعات في 12 مارس 2019 - اخر تحديث في 12 مارس 2019 / 18:11

تعهد وزير النقل المصري الجديد الفريق كامل الوزير، بعدم السماح بأي خطأ في منظومة السكة الحديد، مؤكداً أنه سيتم تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وفقاً للوائح والقوانين.



واجتمع الفريق كامل الوزير مع المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، وقيادات الهيئة والعاملين في محطة مصر للسكة الحديد، التي كانت شهدت حريقاً ضخماً في رمسيس 27 شباط (فبراير) الماضي، إثر انفجار خزان الوقود في قاطرة سارت لمسافة من دون سائق قبل أن ترتطم بالرصيف، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً وإصابة العشرات.

وعُين رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الفريق كامل الوزير وزيراً للنقل خلفاً للدكتور هشام عرفات، الذي استقال على خلفية الحادث.

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وقال الوزير إن مشاريع تحديث وتطوير السكة الحديد لها الأولوية في أجندة وزارة النقل خلال الفترة القادمة، موضحاً أنه سيتم تنفيذ برنامج شامل لتأهيل العنصر البشري، وتحسين الخدمة المقدمة للمصريين.

وأكد أن عوامل الأمن والسلامة هي أهم بنود تطوير منظومة السكة الحديد، وأنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ برنامج شامل لتدريب وتأهيل العاملين في القطاع إلى جانب عمليات تطوير وتحديث أسطول النقل من عربات وجرارات، ليشعر المواطن بتحسن الخدمة المقدمة له. وأضاف: "لن نجلس داخل المكاتب، وسنكون دائماً وسط المواطنين في محطات السكة الحديد".

ولقب الفريق كامل الوزير بـ "رجل المهمات الصعبة"، إذ أشرف على المشاريع التنموية الجديدة كافة. وكُلف الوزير برئاسة الهيئة الهندسية في القوات المسلحة في تموز (يوليو) من العام 2014. وعد من أبرز رجال الدولة ممن كسبوا شهرة واسعة لكثرة ظهوره خلال مؤتمرات الرئيس، شارحاً ما تقوم به الهيئة الهندسية من أعمال، ومستجيباً لأوامر الرئيس بتكثيف المدد المحددة لتلك المشاريع. ويعد مشروع حفر قناة السويس الجديدة من أبرز ما تولى الوزير مسؤوليته، وكذلك بناء المحطة النووية في الضبعة، وشبكة الطرق والكباري، ومشروع شرق بورسعيد.

تخرج الوزير في الكلية الفنية العسكرية الدفعة في العام 1980، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية - كلية القادة والأركان، ثم زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكذلك الدورة العليا لكبار القادة.