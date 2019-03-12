شكرا لقرائتكم ماكرون يحيي قرار بوتفليقة عدم الترشح والتظاهرات مستمرة للمطالبة بتغيير "فوري" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 9 ساعات في 12 مارس 2019 - اخر تحديث في 12 مارس 2019 / 18:08

جيبوتي، الجزائر - أ ف ب - حيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلثاء من جيبوتي قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة، داعياً الى "مرحلة انتقالية بمهلة معقولة".



وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع نظيره الجيبوتي اسماعيل عمر غيلله: "أحيي قرار الرئيس بوتفليقة الذي يفتح صفحة جديدة" في التاريخ الجزائري. وأضاف: "أحيي تعبير الشعب الجزائري، لاسيما الشباب بكرامة عن تطلعاته ورغبته في التغيير، ومهنية قوات الأمن".

وكان الرئيس الجزائري أعلن أمس الاثنين عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت ذاته إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان (أبريل) المقبل إلى أجل غير محدد، بعد أسبوعين من تظاهرات غير مسبوقة في البلاد رفضاً لبقائه في الحكم.

وأعرب ماكرون عن أمله في عقد هذه الندوة خلال "الأسابيع والأشهر المقبلة" لتفضي إلى "مرحلة انتقالية ضمن مهلة معقولة" للسلطة. وقال: "أعتقد أنها دلالة على النضج وسنفعل ما بوسعنا لمواكبة الجزائر في هذا الانتقال بروحية من الصداقة والاحترام".

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إلى ذلك، تجمع بضعة آلاف من الطلاب في ساحة البريد المركزي بوسط العاصمة الجزائرية اليوم الثلثاء، رافضين صيغة إعلان بوتفليقة العدول عن الترشح معتبرين ذلك "تمديداً" لحكمه.، ومطالبين بتغيير "فوري".

وردّد الطلاب شعاراً واحداً "طلبة صامدون للتمديد رافضون"، بينما استبدلت لافتات رفض الولاية الخامسة التي تراجع عنها بوتفليقة، لتحل محلها لافتات كتب عليها رقم "4+" وقد تم شطبه، كما ظهرت لافتة كبيرة كتب عليها "يجب إنقاذ الشعب وليس النظام".

وتشكل تظاهرة الطلاب اليوم الثلثاء مقياساً أولياً لمدى رفض أو قبول الشارع الجزائري لقرارات بوتفليقة الذي يواجه أكبر موجة احتجاج منذ وصوله إلى الحكم عام 1999. وينتظر ان تشهد ولايات أخرى تظاهرات طلابية وتجمعات في الكليات كما في عنابة (شمال شرق) التي لم تتوقف فيها الاحتجاجات منذ بدايتها.

وبدأ التحضير لتظاهرة كبرى يوم الجمعة المقبل، وكل النداءات تصدر من مواقع التواصل الاجتماعي.