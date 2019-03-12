دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تستعد لإطلاق إصدار أقل تكلفة من هاتف Galaxy S10e ظهر على التقنية بلا حدود.

يبدو أن العملاق الكوري سيكون لديها إصدار أخر من سلسلة الهواتف المميزة إلى جانب Galaxy Note 10، حيث تؤكد تسريبات AndroidHeadlines على أن سامسونج ستقدم إصدار أقل تكلفة من هاتف Galaxy S10e الذي كشف عنه مؤخراً.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy Note 10 ليصل مجموع الأجهزة التي تضم رقاقة معالج Snapdragon 855 إلى 6، إلا أن تسريبات AndroidHeadlines تشير إلى تطوير هاتف أخر من سلسلة هواتف سامسونج المميزة، إلا أنه يأتي بمستوى تسعير أقل من Galaxy S10e، على أن يتم الكشف عن هذا الإصدار لاحقاً هذا العام.

كما تشير التسريبات إلى أن الإصدار المميز القادم من سامسونج سيأتي بمستوى تسعير أقل لكن مع رقاقة معالج Snapdragon 855 أيضاً، إلا أن التسريبات لم تكشف عن الكثير من التفاصيل حول هذا الإصدار الذي يشاع إلى أنه هاتف Galaxy A90.

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من المتوقع أيضاً أن يأتي هذا الإصدار المنتظر من سامسونج مع كاميرة أمامية منبثقة قابلة للتدوير، كما أشير إلى أن الكاميرة الرئيسية في هذا الإصدار ستأتي بمستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل، كما أن التكلفة الأقل للهاتف قد تؤدي إلى التضحية بالشاشة AMOLED في هاتف Galaxy A90 وإستبدالها بشاشة LCD.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تستعد لإطلاق إصدار أقل تكلفة من هاتف Galaxy S10e ظهر على التقنية بلا حدود.