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على طريقته الخاصة، احتفل محرك البحث العالمي الأشهر "جوجل"، اليوم الثلاثاء، بحلول الذكرى الثلاثين لتأسيس الشبكة العنكبوتية العالمية.
واتساب يفعل هذه الميزة من تطبيق خرائط جوجل Google Maps alqiyady 1 واتساب يفعل هذه الميزة من تطبيق خرائط جوجل Google Maps
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والشبكة العنكبوتية يُرمز لها بالأحرف "WWW"، والتى تُعتبر كل ما يمكنك إيجاده على شبكة الإنترنت من محتويات نصية أو صفحات إنترنت، فيديوهات، صور وغيرها من المحتويات الآخرى، ويمكن الوصول إليها عبر متصفح الإنترنت لدى المستخدمين.
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وكعادته شارك محرك البحث الشهير "جوجل" في الاحتفال عن طريق تغيير شعاره الرسمي "Google" إلى شكل يعبر عن الشبكة العنكبوتية من خلال شاشة كمبيوتر قديمة تشبه التى تم التوصل إليها في أول عصر الكمبيوتر، وداخلها الكرة الأرضية، للتعبير عن ربط الشبكة العنكبوتية للعالم ببعضه.
© alqiyady كيف احتفلت جوجل بذكرى تأسيس الشبكة العنكبوتية؟
الجدير بالذكر أن "تيم بيرنرز لي" كان قد كشف عن اختراعه المُذهلة، وهو الشبكة العنكبوتية في العام 1990، وكتب وقتها أول متصفح ويب في العام نفسه، أثناء عمله في CERN بالقرب من جنيف بسويسرا. المزيد:
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