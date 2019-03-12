أمين الجامعة العربية: القضية الفلسطينية في "التلاجة" حاليًا

كتب- محمد قاسم:
قال السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن عدم حل القضية الفلسطينية يعني ضياع الجميع، داعيا إسرائيل للتفاوض من أجل حل تلك القضية، مطالبًا بتدخل المجتمع الدولي.
وأضاف أبوالغيط، في كلمته بندوة "جامعة الدول العربية وإقليم الشرق الأوسط.. الواقع والتحديات"، بالجامعة البريطانية في مصر، الثلاثاء، أن القضية الفلسطينية في "التلاجة حاليًا" ويجب أن نعيد النظر فيها، مشددا: "يبقى الشعب الفلسيطيني حيًا، وستعود فلسطين عربية".
وقال إن أكثر ما تخشاه إسرائيل، التعرض للمحكمة الدولية الجنائية.
ولفت أمين جامعة الدول العربية، أن الجامعة تنتظر نقطة جديدة تنطلق من خلالها للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، والحفاظ على دولة للعرب ودولة أخرى لإسرائيل.
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