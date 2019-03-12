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© Photo / Arabparliament
زيارة ليندسي غراهام
وجاءت تصريحات كاتس على خلفية زيارة السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، ليندسي غراهام، لإسرائيل أول أمس، وتعهده بأن تعترف واشنطن، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، جنوب غربي سوريا.
وبعيد تصريحات غراهام، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية تلك التصريحات، حيث أعلن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن "سوريا تدين بأشد العبارات تصريحات ليندسي غراهام، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، حول الجولان العربي السوري المحتل، والتي تعبر عن عقلية الهيمنة والغطرسة للإدارة الأمريكية، ونظرتها إلى قضايا المنطقة بعيون صهيونية، وبما يخدم المصالح الإسرائيلية"، كما نقلت وكالة "سانا".
ازدراء للشرعية الدولية
© Sputnik . Damascus Office
كانت هذه تفاصيل خبر وزير إسرائيلي: هناك اتصالات مكثفة لاعتراف أمريكا بـ"السيادة" الإسرائيلية على الجولان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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