الإمارات تحظر تشغيل طائرات "بوينغ 737 ماكس"

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وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الهيئة قالت في بيان إن الحظر إجراء احترازي يأتي في أعقاب سقوط الطائرة الإثيوبية.
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هذا ولقي 157 شخصا من 35 بلداً مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية، صباح يوم الأحد الماضي، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، وهي في طريقها إلى مطار نيروبي.
وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائرتها من طراز "بوينغ 737-800. وذكرت في بيان لها "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 ، المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت) [جنوب شرقي أديس أبابا]".
ويذكر أن آخر أبرز حادثة شهدها هذا الطراز من الطائرات كان في 25 كانون الثاني/ يناير لعام 2010، حيث تحطمت طائرة من هذا النوع في البحر الأبيض المتوسط، بعد إقلاعها من مطار بيروت، وهي متجهة إلى مطار أديس أبابا، ما أسفر عن مقتل 90 شخصا كانوا على متنها، أغلبهم إثيوبيون ولبنانيون.
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