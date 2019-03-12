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قال مراسل "سبوتنيك" في حلب أن مسلحي "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي المحظور في روسيا، استهدفوا شارعي النيل والموكامبو في حلب ما تسبب بمقتل رجل في العقد الثالث من عمره وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
وأكد مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" أن قوات الجيش العربي السوري بدأت بالرد على مصادر إطلاق الصواريخ مستهدفة مواقع جبهة النصرة على محاور جمعية الزهراء ومنطقة الراشدين غرب وجنوب غربي المدينة.
وكان محور البحوث العلمية إلى الغرب من مدينة حلب، شهد يوم أمس اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوري وبين مسلحي تنظيم "القاعدة" استمرت عدة ساعات، وذلك بعد أن تمكنت قوات الرصد والاستطلاع من كشف محاولة مجموعة مسلحة التقدم باتجاه النقاط العسكرية على المحور، قبل أن تتكفل وسائط الجيش النارية النارية المناسبة ياستهدافهم والقضاء على عدد منهم وفرار من تبقى نحو عمق مناطق انتشارهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مدني وإصابة آخرين بقذائف أطلقها إرهابيو "النصرة" على أحياء حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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