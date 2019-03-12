قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو في مؤتمر صحفي "ندعم الجهود في الجزائر لرسم طريق جديد للمضي قدما من خلال حوار يعبر عن إرادة كل الجزائريين وآمالهم في مستقبل آمن ومزدهر"؛ حسب "رويترز".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تعلن دعم الجهود الجزائرية لرسم طريق جديد بعد بوتفليقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.