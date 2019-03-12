روحاني: وقفنا في المقدمة لمحاربة "داعش" عقب سقوط الموصل

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، أن شعب بلاده وقف "في المقدمة" لمحاربة "داعش"، عقب سقوط الموصل (شمالي العراق) تحت سيطرة التنظيم قبل 5 سنوات.

جاء ذلك في لقاء جمع الرئيس الإيراني، الذي يجري زيارة رسمية للعراق، بعشائر الفرات الأوسط أثناء زيارته لمدينة كربلاء جنوبي البلاد، وتابعته الخليج 365.

وقال روحاني: "نحن نقدر عاليا كل العشائر العراقية التي وقفت بوجه الاستعمار، وأتقدم بالشكر للعراقيين على حسن الضيافة، وتقديم الخدمات للشعب الإيراني خاصة في الزيارات المليونية".

ويتردد مئات الآلاف من الزوار الإيرانيين على المراقد والمزارات والعتبات الدينية المنتشرة في أرجاء العراق، والتي تخص الطائفة الشيعية، من خلال زيارة مراقد الأئمة المقدسة لدى الشيعة إلى جانب السياحة والتجول في الأسواق التاريخية المحيطة بها.

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ووفق روحاني، فإنه "في عام 2014، أي بعد سقوط الموصل (تحت سيطرة "داعش")، وأصبح الإرهاب يهدد جميع العراق، فإن الشعب الإيراني وقف في المقدمة لمحاربة التنظيم".

وتابع: "نحن سعداء جدا برؤية علاقات جيدة جدا بين الشعبين (العراقي والإيراني)، وسعداء جدا أن الشعب العراقي معنا في كل الظروف".

ووصل روحاني، بغداد، الإثنين، في أول زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، التقى خلالها رؤساء الجمهورية برهم صالح، والوزراء عادل عبد المهدي، والبرلمان محمد الحلبوسي.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني، الأربعاء، المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني، في مدينة النجف جنوبي البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.