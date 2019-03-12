فلسطينيون يصلون المغرب أمام بوابات "الأقصى" بعد إغلاقه

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

أدى مئات المصلين الفلسطينيين صلاة المغرب أمام بوابات المسجد الأقصى، بعد إغلاق القوات الإسرائيلية للأخير في وقت سابق، الثلاثاء.

وأفاد شهود عيان للأناضول، أن الشرطة الإسرائيلية منعت رفع أذان المغرب من المسجد الأقصى، ما اضطر المصلون إلى رفعه، وأداء الصلاة قبالة بواباته.

وأشار الشهود إلى أن التجمع الأكبر للمصلين كان أمام "باب الأسباط".

واقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية مصلى قبة الصخرة، داخل المسجد الأقصى، واعتدت على مصلين بالضرب.

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وأفادت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، أن طواقمها "تعاملت مع 6 إصابات بالاعتداء بالضرب والكسور في الأحداث المحيطة بالمسجد الأقصى".

كما أخلت الشرطة المسجد من المصلين والعاملين فيه.

ووزعت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، شريط فيديو يظهر عددا كبيرا من عناصر الشرطة الإسرائيلية في محيط قبة الصخرة.

كما نشرت صورا لاعتقال 3 فلسطينيين على الأقل من ساحات المسجد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.