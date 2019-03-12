بعد اتهامات بالغرور.. "صلاح" ينتقد تصيّد الأخطاء غير المقصودة

لندن / الخليج 365

انتقد المصري محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تصيّد البعض كلام وأخطاء غير مقصودة.

وقال صلاح، في تغريدة عبر "تويتر": "مندهش جدًا من بعض الناس اللي واقفة ومستنية (الذين يقفون وينتظرون) أي خطأ أو كلام علشان (لكي) يفسروه بالطريقة اللي تيجي (التي تأتي) على مزاجهم.. من الواضح أن دا بقى (هذا أصبح) الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة".

وتأتي التغريدة بعد انتشار تصريحات لمحمد صلاح أمس تعرض على إثرها لانتقادات بعدما فسر البعض قوله بأنه وصل لمكانة لم يصل إليها أحد في مصر والوطن العربي وإفريقيا، على أنها غرور بعدما أصبح أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

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وخلال مؤتمر صحفي أمس لإحدى الشركات الراعية له، قال صلاح إنه يتعرض لضغط في الفترة الأخيرة كونه وصل إلى مكانة لم يصل إليها لاعب عربي أو إفريقي.

ومنتصف يناير / كانون الثاني الماضي، فاز المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في القارة السمراء للمرة الثانية على التوالي، متفوقًا على زميله السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير أوباميانغ المحترف في أرسنال الإنجليزي.

وتم اختيار محمد صلاح، كأفضل لاعب في إفريقيا، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عام 2018، وفي مقدمتها قيادة ليفربول، للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.