استشهاد شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي بالضفة

استشهد فلسطيني، مساء الثلاثاء، بعد إصابته بجروح خطيرة، برصاص الجيش الإسرائيلي، في مدينة سلفيت، شمالي الضفة الغربية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب :"استشهاد محمد جميل عبد الفتاح شاهين ( ٢٣ عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي في سلفيت شمال الضفة".
واندلعت مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بعد اقتحامه وسط مدينة سلفيت، بأكثر من 16 مركبة، دون معرفة الأسباب وراء ذلك، وفق شهود عيان.
بدورها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية (غير حكومية)، أن طواقمها تعاملت مع 40 إصابة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات في المدينة.
وبينت الجمعية، في بيان، أن جميع الإصابات تم التعامل معها ميدانياً، سوى إصابة الشاب الذي أعلن عن استشهاده لاحقا.
وعادةً ما تتعرض البلدات الفلسطينية لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، في ظل حماية الجيش الإسرائيلي الذي يقوم إثر ذلك باقتحام تلك البلدات.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى وجود نحو 430 ألف مستوطن في الضفة الغربية، وهذا العدد لا يشمل 220 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية (غير مرخصة).
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