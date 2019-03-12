انطلاق ورشة صيانه تجهيزات السلامة والحراسات الأمنية بتعليم عسير

الخليج - عبدالرحمن الشهري

افتتحت مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم عسير الأستاذة وفاء محمد نمشة ، وبحضور مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة بجهاز لوزارة الأستاذة منى باهبري ورشة العمل التوعية الخاصة بتجهيزات السلامة والحراسات الأمنية والتي أقيمت بخميس مشيط فندق ميركيور .

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وبينت آل نمشة في بداية الورشة بجهود منسقي الأمن والسلامة بالمدارس والدور الكبير الذي يقومون به ، مؤكده على أهمية توفير البيئة المدرسية الآمنة للطلاب والطالبات حيث أن البيئة المدرسية الآمنة تساعد الطلاب والطالبات على التحصيل الدراسي المرتفع ، مضيفةٌ أن هذه الورشة تأتي في إطار تقديم الدعم والتدريب للمنسقين والمنسقات لتمكينهم من القيام بأدوارهم على الوجه الأكمل ، مقدمة الشكر لمساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة بالوزارة وكافة منسوبيها على جهودهم في تفعيل ونشر ثقافة الأمن والسلامة بالمدارس.

بدورها أوضح باهبري أن البيئة المدرسية الآمنة تشكل أحد ركائز البيئة التعليمية المحفزة للتحصيل والإبداع وتعمل إدارة الأمن والسلامة في قطاع الوزارة والإدارات التعليمية على الارتقاء بأنظمة الأمن والسلامة بالمدارس وتجهيزها بأحدث الأجهزة وتدريب المنسقين والمنسقات عليها ، مقدمة شكرها لجميع المنسقين على حضورهم.

وتضمنت الورشة عدداً من المحاور منها ورشة صيانة تجهيزات السلامة بالمدارس قدمها المهندس رفعت باسروان ، كما قدم المهندس علي سليم ورشة عن الحراسات الأمنية ، كما شهدت الورشة عدداً من المداخلات من المنسقين والمنسقات عن أبرز التحديات بالميدان وفرص التحسين والتعزيز وطرق التعامل مع عدد من الحالات بالمدارس.