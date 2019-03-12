تحطم طائرة تابعة لـ #البحرية_الصينية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الدفاع الصينية في بيان لها، مقتل طيارين اثنين، جراء تحطم طائرة تابعة للبحرية الصينية، خلال أعمال تدريب جرت اليوم.

ووفقًا للبيان، فقد تحطمت الطائرة في منطقة ليدونج لي، ذاتية الحكم، على جزيرة هاينان الجنوبية. وجرى فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.