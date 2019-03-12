شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع حالة مطرية تبدأ غداً وتستمر لعدة أيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية استقرار الأجواء بشكل عام على المملكة، مع توقع حالة ماطرة تبدأ غداً.

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من المتوقع أن تستمر اليوم حالة الاستقرار الجوي العام في معظم عناصر الطقس.

وتوقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، حالة مطرية تبدأ يوم غدٍ الأربعاء، في نطاق جغرافي محدود وتستمر بضعة أيام.. والله أعلم.