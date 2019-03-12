شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من منتج منتشر بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذَّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام منتج فوريفر مالتي – ماكا (Forever Multi – Maca)؛ نظراً لكونه غير مسجَّل لدى الهيئة. Advertisements وأوضحت “الهيئة” أن المنتج يسوَّق بادِّعاءات طبية مضللة، ولا يمكن التأكد من خلوه من مواد قد تكون مضرة بالصحة.

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