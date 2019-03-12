شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. ضبط مقيم يمني بحوزته كميات كبيرة من «المسكرات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة القبض على مقيم يمني الجنسية؛ بحوزته 20 علبة حجم 1.5 لتر من المسكر.

Advertisements

ولاحظت دوريات الأمن بمحافظة جدة مركبة تسير في أحد الطرق الداخلية في وضع اشتباه، وبعد استيقافها اتضح أنها بقيادة مقيم يمني الجنسية.

وبعد تفتيش المركبة وُجد بداخلها 20 علبة بحجم 1.5 لتر، بداخلها مادة العرق المسكر، إضافةً إلى ضبط علبة خارجية أخرى.

وتحفظت الجهات الأمنية على المقيم، وتم إعداد محضر بالواقعة، وتسليمه لقسم شرطة جدة لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.