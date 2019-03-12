وزير الخارجية البحريني: نائب رئيس وزراء قطر أعطوه دواء خاطئا في لندن عفس مخه

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

هاجم وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، نائب رئيس مجلس وزراء دولة قطر عبد الله بن حمد العطية، بسبب تصريحاته الأخير التي يهاجم فيها دول الربيع العربي.

وقال بن أحمد، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر إن “عبدالله بن حمد العطية يتعالج في لندن الله يشافيه ويعافيه. الظاهر أعطوه الدواء الخاطئ اللي عفس مخه وخربط أفكاره.

وأضاف بن أحمد أن “شطحات العطية ومفرداته وصلت به إلى آفاق غير مطروقة. ما أقول إلا الله يعينه”.