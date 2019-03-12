فيديو| «لا لتمديد الرابعة».. انتفاضة جديدة في وجه «بوتفليقة»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

رفض آلاف الجزائريين قرارات الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، والمتعلقة بتأجيل الانتخابات الرئاسية، وتمديد فترة رئاسته، ووقوفه ضد الحكومة الانتقالية.

تظاهر آلاف الطلاب وسط العاصمة، اليوم الثلاثاء رفضاً للقرارات الأخيرة التي وصفوها، بالالتفاف حول مطالب الجزائرين وانتقال السلطة .

ورأى العديد من الجزائريين أن عدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات يعني "تمديد الولاية الرابعة".

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وكان بوتفليقة قرر، أمس الاثنين، عدم الترشح لولاية خامسة، وإرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، إلى أجل غير محدد، وذلك بعد أكثر من أسبوع من مظاهرات غير مسبوقة في البلاد؛ رفضاً لبقائه في الحكم.

وأعلن بوتفليقة تعيين نور الدين بدوي رئيساً للحكومة ورمطان لعمامرة نائباً له، وإنشاء ندوة وطنية مستقلة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل أساس النظام الجديد.

وبحسب خريطة الطريق، "ستتولى الندوة هذه تنظيم أعمالها بِحُرية تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية، على رأسـها شخصية وطنية مستقلة تحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه الندوة على الفراغ من عهدتها قبل نهاية عام 2019".

وتشهد الجزائر، منذ 22 فبراير، تظاهرات واسعة وحاشدة غير مسبوقة في كل أنحاء البلاد؛ رفضاً لترشح بوتفليقة للعهدة الخامسة.