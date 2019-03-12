6 نصائح لمرضى الاكتئاب أثناء السفر

يعد السفر في حد ذاته عبئاً على المصابين بالاكتئاب، إذ قد يفاقم من أعراض المرض بسبب تغيير الروتين اليومي أو مغادرة الأماكن التي يشعرون فيها بالراحة كالمنزل.

وفي بعض الحالات يكون السفر أمرا لا مفر منه لارتباطه بالعمل أو بالتزام عائلي ولا يمكن تجنبه، ووفقاً لموقع "باسل" الأمريكي، تتضمن أعراض الاكتئاب التي تظهر بصورة كبيرة أثناء السفر: الشعور بالحزن، الافتقار إلى التحفيز، اضطرابات النوم، الشعور بالعزلة، الشك في الذات وصعوبة اتخاذ قرارات.

وفيما يلي 6 نصائح لمريض الاكتئاب إذا اضطرته الظروف للسفر:

1. امتلك خطة

يعد التخطيط من أهم الوسائل لقهر مشاعر التردد والضغط التي يمكن أن تثير نوبة اكتئابية مفاجئة أثناء السفر.

ويوصي الخبراء بعمل جدول زمني منظم، فالحصول على معلومات وخطة قبيل البدء في رحلتك يساعدك في عملية اتخاذ القرار مع التهيؤ نفسياً لاحتمال حدوث أي تغييرات أو تعديلات في هذه الخطة.

وينصح الأطباء بضرورة أخذ الأدوية اللازمة أثناء السفر والحرص على أن تكون كميتها مناسبة للفترة التي ستقضيها بعيداً عن منزلك، إضافة إلى الاحتفاظ برقم هاتف طبيبك النفسي تحسباً لحدوث أي طوارئ.

2. تحكّم في توقعاتك

في بعض الأوقات تظهر مشاعر الإحباط عندما يجد الشخص المصاب بالاكتئاب أن رحلته ليست كما توقع، فيدخل في دوامة اكتئاب أثناء السفر، لذا ينصح الأطباء بضرورة الاستعداد لذلك، ومحاولة كبح جماح التوقعات قليلاً قبل السفر.

3. كن عطوفاً مع ذاتك

عندما يعاني أحدهم من الاكتئاب من السهل أن يرى كل الجوانب السلبية للسفر فحسب، في حين أن الذهاب في رحلة يعد في حد ذاته إنجازاً.

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معرفة الأعراض الشخصية التي تسبب لك الضيق مثل المواقف المحرجة أو الافتقار إلى النوم أو الشعور بالإحباط من أهم الأمور التي ينبغي عليك أخذها في الاعتبار قبل أن تزداد الأمور سوءاً، إذا شعرت بأي من ذلك، يمكنك أخذ استراحة أو الاعتماد على آخرين في مساعدتك.

4. احصل على الدعم

يمكن أن يسبب الاكئتاب العزلة في الحياة اليومية العادية، لذلك ينبغي تلقي قدر كبير من الدعم قبل الإقدام على خطوة السفر.

اطلب من شخص مقرب إليك مساعدتك في إعداد خطة للسفر على أن تشمل تحديد مصادر يمكنك التواصل معها في حالة تفاقم الأعراض لديك وعدم قدرتك في السيطرة عليها.

أسأل أيضاً طبيبك النفسي ما إذا كان يمكنه تقديم جلسة علاجية عبر مكالمة فيديو من خلال الهاتف أو عبر تطبيق سكايب Skype.

5. ضع استراتيجية لأعراضك الشخصية

معرفة كيفية ظهور الاكتئاب لديك مهم جداً للتحكم فيه بفعالية، فمثلاً إذا كان الإرهاق وقلة النشاط تحديا بالنسبة إليك أثناء السفر، فأعد النظر في دليل سفرك واحرص على عدم القيام بالكثير من الأنشطة التي لا يمكنك تحملها في يوم واحد.

أما إذا كانت مشكلتك النوم أثناء السفر، فيمكنك إحضار أشياء تشعرك بالراحة أثناء النوم مثل غطائك أو وسادتك الخاصة، وقد تطلب من الفندق حجز غرفة في جزء هادئ، ولا تنس أن تضبط المنبه حتى لا تفرط في النوم.

أما إذا كنت تعاني من الافتقار إلى التحفيز أو فقدان الرغبة في المشاركة بالأنشطة بالرغم من حبك إليها، حاول قدر الإمكان المشاركة في هذه الأنشطة.

6. اهتم بجسمك

تذكر الاحتياجات النفسية اللازمة لجسمك مثل الحركة والرياضة والتعرض للشمس والتغذية الجيدة وشرب كميات مناسبة من الماء والنوم الكافي.