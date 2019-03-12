عُمان تعلق تشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس حتى إشعار آخر

مسقط / الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، تعليق تشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس، في ضربة جديدة لعملاق الطائرات الأمريكي "بوينغ".

وقالت الهيئة في تغريدة على موقع تويتر، الثلاثاء: تقرر تعليق تشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس من وإلى جميع مطارات السلطنة إلى إشعار آخر.

وتعد السلطنة، سادس دولة إلى جانب 4 شركات طيران عملاقة، التي تعلق استخدامها لطائرات شركة "بوينغ 737 ماكس- 8" الأمريكية الأكثر مبيعا، منذ حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية التي راح ضحيتها 157 شخصا.

والإثنين، أعلنت كل من إثيوبيا والصين وإندونيسيا، وشركة طيران جنوب إفريقية، تعليق استخدام الطائرات المذكورة في إطار "ضمان حفظ الأمن"، بعد حادثة الطائرة الإثيوبية التي وقعت الأحد.

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ولاحقًا انضمت سنغافورة والمكسيك واستراليا وشركات طيران برازيلية وهندية وكورية جنوبية، إلى تلك الدول في تعليق استخدام ذاك الطراز من الطائرات.

وتسببت حادثة الطائرة الإثيوبية بتدهور أسعار أسهم الشركة، إذ فقدت 13% من قيمتها الإثنين، في أكبر انخفاض في أسعار أسهم الشركة منذ عقدين تقريبا.

والأحد، قالت الخطوط الجوية الإثيوبية، التي تتبع لها الطائرة المنكوبة، في بيان، إن 157 شخصا كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم جميعا، مشيرة إلى أن الضحايا ينتمون لـ35 جنسية مختلفة.

وتحطمت الطائرة قرب بلدة بيشوفتو (جنوب شرق العاصمة أديس أبابا)، عندما كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.