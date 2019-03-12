الجيش_اللبناني: إقفال المعابر غير الشرعية مع #سوريا

الخليج - واس

واصل الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء، عملية قطع الطريق على أي محاولة للإخلال بأمنه، خصوصًا عبر المعابر غير الشرعية ما بين لبنان والأراضي السورية.

وأفادت التقارير الأمنية اليوم أنّ ورشة فنية تابعة للجيش اللبناني واصلت عملها لإقفال جميع المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا في منطقة البقاع الشمالي، بالسواتر الترابية، وذلك في سبيل ضبط الحدود، ومنع دخول المتسللين.