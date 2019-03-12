"حماس" تندد بدعوة غرينبلات لملاحقة "العاروري"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، بتصريحات جيسون غرينبلات، مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث للمفاوضات الدولية، التي وصف خلالها صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة بـ"الإرهابي"، وطالب بتقديم معلومات حول مكان إقامته.

واعتبر عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم الحركة، في تصريح وصل وكالة الخليج 365، أن "مهاجمة غرينبلات للعاروري، والتهديد بملاحقته وتقديم مكافأة مالية، يعكس سياسة الإرهاب التي تمارسها الإدارة الأمريكية في المنطقة".

وأضاف إن هذه الدعوة "تبرهن على اصطفاف واشنطن تماماً مع الاحتلال في استهداف قيادات شعبنا".

وأمس الإثنين، قال "غرينبلات"، في تغريدة له على موقع "تويتر" إن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، (صالح العاروري) "إرهابي مطلوب في ارتكاب جرائم فظيعة".

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وأضاف:" يمكنك المساعدة في جعل العالم أكثر أمانا من خلال توفير معلومات سرية عنه وعن موقعه".

وفي 13 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن رصد "مكافأة" قدرها 5 ملايين دولار، لمن يقدم معلومات عن "العاروري"، والقيادييْن في منظمة حزب الله اللبنانية، خليل يوسف حرب، وهيثم علي طبطبائي.

وأدرجت "وزارة الخزانة" الأمريكية "العاروري"، ضمن قوائم الإرهاب لديها عام 2015.

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