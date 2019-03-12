الأرصاد: هطول #أمطار_رعدية على #الباحة تستمر حتى الـ8 مساء

صحيفة الخليج الالكترونية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، على منطقة الباحة.

وشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظات العقيق والمخواة وقلوة والمندق وبني كبير والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa ، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .