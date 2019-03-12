الإطاحة بـ37 متهماً في قضايا تمس #أمن _الدولة.. تعرف على جنسياتهم

صحيفة الخليج الالكترونية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 37 متهماً في قضايا الإرهاب وأمن الدولة خلال الفترة من 22 جمادى الآخرة حتى يوم السبت الماضي الموافق 2 رجب، وتم إيداعهم سجون المباحث العامة.

وبحسب “نافذة تواصل”، فإن المقبوض عليهم بينهم 19 مواطناً و5 سوريين و3 يمنيين و3 أردنيين، ومتهمين من أفغانستان ومتهمين من مصر، بالإضافة إلى متهم واحد من كلٍ من فلسطين وبنجلاديش وإثيوبيا.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 141 متهماً في قضايا تمس أمن الدولة خلال الفترة من 20 ربيع الثاني حتى 20 جمادي الآخرة.

وبلغ العدد الإجمالي للموقوفين في سجون المباحث 5337 متهماً من مختلف الجنسيات، بينهم 4294 مواطناً.