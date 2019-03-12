ارتفاع #أسعار_النفط بفعل تخفيضات معروض #أوبك

الخليج - واس ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، مدعومة بطلب قوي وتخفيضات إنتاج بقيادة أوبك. وفي الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 56.92 دولار للبرميل، مرتفعة 13 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة عن أحدث تسوية لها. وسجلت عقود خام برنت 66.65 دولار للبرميل، بزيادة سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة.

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