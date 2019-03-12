الان تتابع “واتساب” يفعل المكالمات الصوتية والفيديو في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أكد متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن تطبيق “واتساب” فعل خدمة المكالمات الصوتية والفيديو في السعودية. وأوضح مغردون عبر صفحات على “تويتر” أن تفعيل الخدمة يحتاج من المستخدم تحديث التطبيق لتعمل الخدمة فورا. فيما نشر مغرد على “تويتر”، مقطع فيديو لمواطن، وهو يقوم بتجربة الخدمة. بينما لم تعلن شركة “واتساب” بشكل رسمي حتى الآن تفعيل الخدمة في السعودية.

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