"أودي" تدرس قرارا مصيريا بشأن طراز TT الشهير

في ظل ارتفاع نسبة تصنيع السيارات من فئة الكروس أوفر والـ SUV، وازدياد الطلبات عليها في سوق السيارات العالمية، ظهرت تقارير من داخل عدد من شركات صناعة السيارات، تفيد بتراجع تصنيع فئاته الرياضية أمام هذا المد من فئات الدفع الرباعي.

ومن بين هذه الشركات، شركة أودي التي خرج رئيسها التنفيذي "برام سكوت" بتصريحات تكشف عن قرب وقف تصنيع طراز أودي TT الرياضي بسبب قلة الطلبات على شرائه التي تلقتها الشركة في العامين الماضيين.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن "برام سكوت" قال في تصريحات لموقع آخر وهو Autocar، إن شركة أودي لا تفكر في تطوير طراز TT الكهربائي لطرح نسخة جديدة منه في المستقبل.

وعبّر المدير التنفيذي لأودي "برام سكوت"، عن مدى حزنه إذا ما اضطرت الشركة الألمانية للقيام بهذا الإجراء، قائلا إن قلبه يدمي كلما تذكر أنه قد يتخذ هذا القرار في أي وقت مستقبلا.

وأوضح موقع "موتور وان" أنه من الأسباب الأخرى التي ستدفع أودي لوقف تصنيع عدد من سياراتها الشهيرة، مثل طراز TT، هو رغبتها في ضخ أكبر قدر من ممكن من النفقات لصالح برنامجها لتطوير المحركات الكهربائي كونها تمثل المستقبل لهذه الصناعة.