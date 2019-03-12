تويتر تختبر تطبيقها الجديد "twttr"

أعلن موقع تويتر عن اختباره لتطبيق جديد تابع له باسم twttr، يهدف من خلاله لتطوير آليات النشر والرد على التعليقات والمحادثات.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، فإن هذا التطبيق الجديد من تويتر، طرح للاختبار لعدد من مستخدمي موقع التغريدات الشهير للوقوف على مدى تأثير التعديلات التي طرح بها على تفاعل المستخدمين.

وبدأت عملية الاختبار أمس الإثنين، والتي ذكرت الصحيفة البريطانية، أنها شهدت اختبار مستخدمي تويتر لخاصية جديدة تسمح لهم بمطالعة واستقبال أحدث المنشورات، واتخاذ قرار باستبعاد غير المرغوب فيها.

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كما ركزت الاختبارات الأولية للتطبيق الجديد، على خاصية أخرى تطرح مع twttr للمرة الأولى، وهي خاصية تتعلق بالمحادثات تسمح باستخدام فقاعات للمحادثات، وتقوم بترميز الردود على التعليقات بألوان مميزة.

وطرحت شركة تويتر هاشتاق '#LetsHaveAConvo، ليتداول من خلاله المستخدمون تجربتهم عن اختبار التطبيق والكشف عن السلبيات والإيجابيات التي رصدت به.

كما نشر المدير التنفيذي لتويتر "جاك دورسي" تغريدة يعلن من خلالها اسم التطبيق الجديد 'twttr'، وهو الاسم الذي كان سيطرح به موقع تويتر في بداية ظهوره.