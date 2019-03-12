شكرا لقرائتكم شهيب يحدد "التربية" و"الشؤون" وزارتين معنيتين بالنزوح: العودة الطوعية ورقية نتيجة التجنيد ومصادرة الأراضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 11 ساعة في 12 مارس 2019 - اخر تحديث في 11 مارس 2019 / 23:18

أعلن وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب أن "مبادرات العودة الطوعية والآمنة للنازحين لا تزال ورقية، وهي غير قابلة للتطبيق في هذا الظرف السياسي، نتيجة القوانين التي أصدرها النظام وتتعلق بالتجنيد (الإجباري في الجيش) ومصادرة الأراضي".



جاء كلام شهيب أثناء ترؤسه اجتماعا موسعا لسفراء وممثلي الدول المانحة والمنظمات الدولية والوكالات الداعمة لمشروع وزارة التربية تقديم التعليم للجميع من لبنانيين ونازحين، قبيل مؤتمر بروكسل المخصص لسورية والمنطقة.

كما رد شهيب بطريقة غير مباشرة على بيان وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، الاحتجاجي على عدم ضمه إلى الوفد الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري إلى مؤتمر بروكسيل وتضامن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي معه، فقال "إن الوزارات المعنية بمؤتمر بروكسل، هي وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون الإجتماعية. أما الدعوة إلى المؤتمر فهي على عاتق الجهات الدولية المنظمة، ويعود تشكيل الوفد إلى دولة رئيس مجلس الوزراء".

وقالت مصادر رسمية لـ"الحياة" إن الضجة التي أثارها الغريب حول عدم ضمه إلى الوفد مستغربة. وفضلا عن التوضيحات في شأن كيفية توجيه الاتحاد الأوروبي للدعوات، كيف يعترض البعض على أمر يتعلق بتمثيل الرئيس الحريري للبنان في مؤتمر بروكسيل، في وقت مسألة مشاركة لبنان على أعلى المستويات في مؤتمر كهذا تأتي من أجل حث المجتمع الدولي على مساندة لبنان في عبء النازحين، وفي السعي من أجل إعادة من يمكن إعادته إلى سورية منهم، وفقا لما نص عليه البيان الوزاري الذي نالت الحكومة ثقة البرلمان على أساسه؟ ولفتت المصادر إلى أن الفريق الذي يقف وراء الوزير الغريب يضرب باحتجاجه وبالضجة التي يثيرها بعرض الحائط أبسط القواعد، كأن هناك من يسعى إلى فرض توجه معين على رئيس الحكومة خلال المؤتمر، في وقت هو يعرف تمام المعرفة مصلحة لبنان في العلاقة مع المجتمع الدولي". وأضافت المصادر: "كيف تقوم حملة بسبب عدم ضم الغريب إلى الوفد الرسمي إلى بروكسيل، في وقت قام الوزير الغريب بزيارة دمشق للقاء أحد وزراء النظام فيها من دون حتى إعلام الرئيس الحريري بذلك أو موافقته وقبل أن تبحث الحكومة التحرك المطلوب لحل أزمة النزوح؟ وهل يريد هذا البعض فرض أجندته على الحريري خارج الإجماع اللبناني، عبر الإصرار على هدفه تطبيع العلاقة مع النظام السوري بحجة إعادة النازحين، في وقت بات معروفا أن هناك موقفا دوليا وعربيا من هذا النظام، واتهاما له بأنه يعرقل إعادة النازحين ويعمل على إخضاع من يعودون بشتى الوسائل القمعية والترهيب والترغيب؟

وفي وقت ترى مصادر سياسية مؤيدة لضم الغريب للوفد أن اشتراكه ربما يكون مناسبة ليسمع الموقف الدولي الفعلي من سياسة النظام السلبية حيال عودة النازحين والعراقيل التي يضعها في وجه المنظمات الدولية، سألت "الحياة" مصادر أخرى مقربة من الحريري عما إذا هناك اتصالات يمكن أن تؤدي إلى مخرج بإشتراك الوزير الغريب في الوفد، فقالت إنه حتى مساء أمس لم يطرأ أي جديد على هذا الصعيد.

وكان حضر الاجتماع التحضيري مع شهيب أمس كلا من سفراء ألمانيا جورج برغيلين، بريطانيا كريس رامبلينغ، الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، سويسرا مونيكا شموتز كيرغوز، وممثلون عن سفارات كل من الصين وهولندا والنروج وإيطاليا وكندا وقطر والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى ممثلي "يونيسيف" و"أونيسكو" ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والوكالة البريطانية للتنمية الدولية. كما حضر المدراء المعنيون في أجهزة التربية.

شهيب

وأوضح الوزير شهيب أن الاجتماع "تتمة للعديد من الاجتماعات السابقة مع السفراء والمعنيين بالتحضير لمؤتمر بروكسل حول سورية والمنطقة، وإننا في صدد التحضير لورقة عمل تنجح في مؤتمر بروكسل، وهناك أسئلة لدى الدول والمنظمات المانحة سوف نجيب عليها بشفافية كاملة. كما لدينا العديد من الاستفسارات لنحصل على إجابات عليها، وأود في هذا اللقاء تأكيد حق كل طالب في التعليم من دون التوقف عند جنسيته. ونؤكد أيضا حق المجتمعات المضيفة والطلاب اللبنانيين في الحصول على التعليم الجيد والعناية بالمؤسسات والتجهيزات التي يتم استهلاكها بقوة وبسرعة".

وتابع: "في نظرة سريعة على الأرقام، يتبين لنا أنه في العام الدراسي 2018/2019 لدينا 215,000 طالب سوري في مدارسنا الرسمية، إلى جانب طلاب فلسطينيين وآخرين من جنسيات مختلفة في دوامين، صباحي ومسائي، في مدارسنا التي تعتمد الدوامين. وأشار إلى أن التكاليف مغطاة من الجهات المانحة التي دعمتنا في السابق، ونأمل أن تستمر بدعمنا في الحاضر والمستقبل. وقال إن الباقي لسداد التسجيل لهذا العام الدراسي مقدر بنحو ثلاثين مليون دولار. ومن هنا، أهمية الدعم من جانب الدول الصديقة".

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السفراء وأوضاع سورية

وتوالى السفراء وممثلو الدول والمنظمات والوكالات الدولية على الكلام فأكدوا "فخرهم بما أنجزه لبنان على صعيد تعليم النازحين بكل جودة وشفافية، ما يشكل نموذجا يحتذى في الإستجابة للأزمات وتقديم الأفضل في ظل ظروف متواضعة اقتصاديا".

وذكر بيان لوزارة التربية أن السفراء الحاضرين عبروا عن "الاستعداد لمتابعة الدعم والوقوف إلى جانب لبنان في مؤتمر بروكسل، طارحين العديد من الأسئلة، أجاب عليها الوزير والمدير العام ورئيسة المركز التربوي بكل وضوح ودقة.

كما كانت مداخلات حول "الرؤية المستقبلية للوضع في سورية والظروف المحلية والدولية والخطط المتعلقة بالعودة الآمنة ومدى توافر ظروفها ومتطلباتها.

المبادرة الروسية... والفرز الديموغرافي

وأجاب الوزير شهيب في مداخلة شاملة عبر خلالها عن رأيه بالوضع في سورية فلفت إلى أن "موضوع النزوح لن يجد له حلا في المدى القريب نتيجة ممارسات النظام السوري الذي انتهج الفرز الديموغرافي والمذهبي، وهو قال إن التوازن يتحقق الآن بعد نزوح سبعة ملايين مواطن سوري داخل سورية ومثلهم إلى خارجها".

وقال شهيب: "إن المبادرة الروسية لم تجد لها مكانا حتى الساعة. وبرأينا، هناك صعوبات تحول دون تقدمها. ولذلك، علينا أن نحضر أنفسنا للسنوات المقبلة بالإصرار على تعليم كل طفل على الأراضي اللبنانية".

أضاف: "إننا نقوم، منذ عام 2011، بالواجب الإنساني بتقديم التعليم الجيد بعيدا من النظر إلى جنسيات المتعلمين، من اجل إعدادهم لإعمار بلادهم وللحؤول دون انسياقهم إلى التطرق والعنف".

وتابع: "منذ بدء النزوح تم تسجيل 175,00 ولادة في لبنان 30,000 منهم (صاروا) في سن التعليم. وهناك 225,000 طفل في المدارس ونحو 200 ألف خارج المدارس، أعمارهم تحت 18 سنة. ولذلك، لبنان يحتاج إلى دعم خاص في هذه المرحلة".