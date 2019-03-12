كنا نعرف منذ فترة أن آبل ستقيم مؤتمرًا جديدًا لها في شهر مارس الحالي دون تحديد الموعد الرسمي، لكن الآن أعلنت الشركة أنها ستعقد مؤتمرها في 25 مارس الحالي، أي بعد أسبوعين من الآن.
وتقوم الشركة بالعادة بالكشف عن تحديثات بعض أجهزتها والحديث عن أنظمة التشغيل في مثل هذا الوقت من العام، لكن يبدو أن هذا المؤتمر سيشهد تركيزًا كبيرًا على خدمة بث المحتوي المرئي التي كانت التقارير تتحدث عنها منذ بداية العام الماضي.
وكما ظهر في صورة الدعوة من آبل بوجود كلمة Show Time، فإنها تؤكد على إطلاق الخدمة المنتظرة، خاصة وأن نفس السطر استخدمته الشركة عندما أطلقت خدمة شراء ومشاهدة الأفلام عبر iTunes في 2006.
التدوينة آبل تؤكد عقد مؤتمرها في 25 مارس للكشف عن خدمة بث المحتوى ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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