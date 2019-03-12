دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أغلقت الشركة المطورة لتطبيق مرسول أحد أكثر التطبيقات انتشارًا في المملكة العربية السعودية جولة استثمارية جديدة من الفئة “أ” بقيادة الصندوق الاستثماري STV مع رائد فينتشر. وذلك لتوسيع عمليات التطبيق الذي يعتمد على فكرة توصيل الطلبات والطرود والأكل والمنتجات الاستهلاكية وقطع غيار السيارات وغيرها عبر الطلب من التطبيق الذي يعمل في كافة المدن.

كان تطبيق مرسول قد تأسس في 2015 ويمتلك الآن أكثر من 4 ملايين مستخدم في السعودية، وقام بتوصيل طلبات تتخطى قيمتها 1 مليار ريال في 2018.

وبهذه المناسبة، تحدث مؤسسا التطبيق بالقول: “تأتي هذه الجولة في الوقت المناسب، حيث نعتزم العمل لتعزيز مكانة الشركة لتكون في مقدمة شركات التوصيل التشاركي بالمملكة وفتح أسواق واعدة أخرى في المنطقة.”

وتملك STV الذراع الاستثماري لشركة الاتصالات السعودية استثمارات مشابهة في شركات أخرى مثل تلفاز 11 و كريم وغيرها، ويأتي هذا الاستثمار مع تزايد الاعتماد على التجارية الرقمية في المنطقة وارتفاع حجم الطلب على سوق خدمات توصيل الأطعمة الذي يعتبر سوقًا واعدًا نتيجية انتشار الهواتف الذكية في السعودية والامارات.

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وعلق هاني عناية، الشريك في STV، بقوله: “لدى مؤسّسَي الشركة معرفة كبيرة بطبيعة السوق المحلي، واستطاعا تطوير منتج يخدم التطلعات ويضمن أفضل تجربة للمستخدمين. لا توجد تطبيقات أخرى مماثلة لتلك التي توفّرها ’مرسول‘ في المنطقة، ويؤكد انتشار الشركة منذ تأسيسها قبل عامين على قوة حضورها وقدرتها على تحقيق النمو المنشود.”

الجدير بالذكر أن صندوق رائد فنتشرز شارك في قيادة هذه الجولة الاستثمارية، بالإضافة إلى المستثمر السعودي مازن الجبير

التدوينة تطبيق مرسول يحصل على استثمار من STV و رائد فينتشر ظهرت أولاً على عالم التقنية.