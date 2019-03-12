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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء 12 مارس/آذار، قوله إن الإبراهيمي، سيعقد في وقت لاحق مؤتمرا صحفيا يعلن فيه عن "مسار انتقالي" جديد يرسم مستقبل الجزائر.
© REUTERS / Ramzi Boudina
وقال المصدر إن المؤتمر سيضم ممثلين للمتظاهرين، بالإضافة إلى شخصيات لعبت دورا بارزا في حرب الاستقلال التي استمرت من عام 1954 إلى عام 1962.
وكان الأخضر الإبراهيمي، وزير الخارجية الجزائري الأسبق والمفوض الأممي السابق، قد التقى بوتفليقة مساء أمس الاثنين.
وأخبر الإبراهيمي الصحفيين، عقب لقاء بوتفليقة، أنها زيارة مجاملة، مضيفا: "استقبال الرئيس بوتفليقة بعد عودته من العلاج من سويسرا، شرف لي".
ولفت إلى أن هدف الزيارة هو الاطمئنان على صحة الرئيس بوتفليقة، مضيفا: "نظرا للوضع الذي تمر به البلاد، أخبرني ببعض القرارات المهمة، الذي هو بصدد اتخاذها".
وشغل الأخضر الإبراهيمي العديد من المناصب المحلية والدولية، كان آخرها منصب مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا قبل أن يستقيل منه نهاية مايو/ أيار عام 2014، وهو عضو بكل من مجموعة حكماء الاتحاد الأفريقي ولجنة الحكماء، التي أسسها الراحل نيلسون مانديلا.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن مساء أمس الاثنين، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل/ نيسان 2019.
ووجه الرئيس الجزائري بتعيين نور الدين بدوي، في منصب رئيس الحكومة خلفا لأحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج".
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي، مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.
وتشير تقارير عديدة إلى تدهور صحة الرئيس الجزائري، منذ إصابته بجلطة دماغية في 29 أبريل/نيسان 2013.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان بوتفليقة المفاجئ... الأخضر الإبراهيمي يعلن عن مسار "انتقالي" في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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