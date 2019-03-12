أكثر من 700 لاجئ سوري يعودون إلى أرض الوطن خلال الـ24 الساعة الأخيرة

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موسكو-سبوتنيك. قال المركز في بيان له بهذا الشأن: "خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 722 لاجئا إلى أرض الوطن من لبنان والأردن، من بينهم 87 لاجئا (27 امرأة و45 طفلا)، من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 635 شخصا (191 امرأة و324 طفلا)عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.
© Sputnik . Firas al-Ahmad
من جانب آخر، أشار المركز إلى عودة 167 نازحا خلال الـــ 24 الساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.
وخلال 24 الساعة الماضية قام الجانب الروسي بتنفيذ عملية إنسانية واحدة حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2.16 طن إلى بلدة ميدعا بريف دمشق، فيمت وزعت مؤسسة "قديروف" الخيرية طنا من الخبز على الأهالي.
وعلاوة على ذلك أفاد المركز بأن الصين قامت بتسليم 360 مجموعة من أجهزة الكومبيوتر ومعدات المكاتب كمساعدة إنسانية إلى السلطات السورية.
ووفقا للمركز، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 الساعة الأخيرة بتطهير أراض من الألغام على مساحة 3.2 هكتار، إضافة إلى اكتشاف وتدمير 23 عبوة ناسفة.
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