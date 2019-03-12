شكرا لقرائتكم خبر عن ممرضة وصيدلانية تنقذان مقيمًا تعرَّض لحادث سير بجازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

تمكنت ممرضة وصيدلانية بصحة جازان، من إسعاف مقيم تعرض لإصابات جراء حَادث سير في مدخل حاكمة أبو عريش، وأنقذا حياته، وذلك خارج وقت عملهما.

وفي التفاصيل، فإن مركبة السائق ارتطمت بسيارتين متوقفتين أمام منزل مواطن بعد انحرافها عن الطريق، واستطاع ثلاثة شبان متواجدين بموقع الحادث من إخراج المصاب من السيارة، فيما بادرت الممرضة برفقة زميلتها بإجراء الإسعافات الأولية اللازمة لحين وصول الهلال الأحمر.

وثمَّن أهالي حاكمة أبو عريش الدور الذي قامت به الفتاتان، وقامت جمعية التنمية الاجتماعية بتكريم الفتاتين تقديرًا لدورهما الاجتماعي.