شكرا لقرائتكم خبر عن أخيراً بالمملكة.. خطوة واحدة لتفعيل المكالمات الصوتية والفيديو عبر «واتس آب» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصبحت ميزة المكالمات الصوتية والفيديو مفعلة عبر تطبيق واتس آب في المملكة بعد أن كانت خدمات التطبيق مقتصرة على الرسائل النصية وإرسال الوسائط فقط.
وفيما بدأت الخدمة العمل بشكل تدريجي اليوم الثلاثاء، عبر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بهذه الخطوة.
ويستلزم تحديث آخر إصدار من التطبيق على منصتي “آي أو إس” و “أندرويد”، كي تعمل مكالمات الصوت والفيديو بنجاح.
ولم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي من شركات الاتصالات العاملة في المملكة للتعليق على الأمر.
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