شكرا لقرائتكم خبر عن أخيراً بالمملكة.. خطوة واحدة لتفعيل المكالمات الصوتية والفيديو عبر «واتس آب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصبحت ميزة المكالمات الصوتية والفيديو مفعلة عبر تطبيق واتس آب في المملكة بعد أن كانت خدمات التطبيق مقتصرة على الرسائل النصية وإرسال الوسائط فقط.

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وفيما بدأت الخدمة العمل بشكل تدريجي اليوم الثلاثاء، عبر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بهذه الخطوة.

ويستلزم تحديث آخر إصدار من التطبيق على منصتي “آي أو إس” و “أندرويد”، كي تعمل مكالمات الصوت والفيديو بنجاح.

ولم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي من شركات الاتصالات العاملة في المملكة للتعليق على الأمر.