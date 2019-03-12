انت الان تتابع تأجل الانتخابات وعدم الترشح.. 5 قرارات لبوتفليقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيزر بوتفليقة، مساء اليوم، تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد التي كان من المقرر أن تعقد في أبريل المقبل، كما قرر عدم ترشحه لولاية خامسة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية رسالة بوتفليقة التي جاء فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أبريل 2019. وقال بوتفليقة: "حالتي الصحية وعمري لا يسمحان لي إلا بأداء واجبي الأخير تجاه الشعب"، مشيرا إلى أنه "لم يكن لدي نية قط للترشح للانتخابات الرئاسية". وأوضح بوتفليقة: "أتفهم الرسالة التي جاء بها الشباب الجزائري".

وأضاف: "سأعرض مشروع الدستور الذي تعده الندوة الوطنية للاستفتاء الشعبي. تنظيم الانتخابات الرئاسية سيجري بعد حوار وطني شامل".وتبع قراري تأجيل الانتخابات وعدم الترشح لولاية خامسة، ثلاثة قرارات أخرى غيرت في المشهد الجزائري، وهي:- استقالة رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، والتي قبلها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،