انت الان تتابع رئيس الوزراء الجزائري يقدم استقالته لبوتفليقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

قدم رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، مساء اليوم الإثنين، استقالته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. وأفادت الوكالة بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقبل يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، الوزير الأول أحمد أويحيى الذي قدم له استقالته. وقالت إن الرئيس شكر الوزير المستقيل على الجهود التي بذلها أثناء أداء مهامه. وأعلن بوتفليقة، اليوم، تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد التي كان من المقرر أن تعقد في أبريل القادم، فيما أكد على عدم ترشحه لولاية خامسة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية رسالة بوتفليقة التي جاء فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أبريل 2019.وقال بوتفليقة: "حالتي الصحية وعمري لا يسمحان لي إلا بأداء واجبي الأخير تجاه الشعب"، مشيرا إلى أنه "لم يكن لدي نية قط للترشح للانتخابات الرئاسية".وأوضح بوتفليقة: "أتفهم الرسالة التي