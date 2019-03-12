فيديو| بـ 7 قرارات.. بوتفليقة ينحني أمام احتجاجات الجزائر

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد 17 يوما من التظاهر والحراك الشعبي، أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حزمة قرارات كان أبرزها عدوله عن حلم الولاية الخامسة، وتأجيله الانتخابات.

قرارات بوتفليقة جاءت بعد حراك شعبي غير مسبوق يطالب بمغادرته الحكم، كان بمثابة كابوس طارد حلم الولاية الخامسة للحكم البوتفليقي.

وفي السياق ذاته استقالت حكومة أحمد أويحيى، وتم تكليف نور الدين بدوي وهو أحد رجال ثقة بوتفليقة بتشكيل حكومة جديدة لم تبدأ المشاورات بعد بشأنها ولا يعرف لحد الآن كيف ستكون، وهل ستفتح أمام المعارضة أم أنها ستضم شخصيات تكنوقراطية فقط.

ولا تختلف كثيرا تعهدات بوتفليقة عن تلك التي أطلقها خلال إيداع أوراق ترشحه عندما وعد بتنظيم انتخابات مبكرة بعد مؤتمر للحوار في ظرف سنة والانسحاب من الساحة السياسية.

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ويأتي إعلان بوتفليقة عدم ترشحه بعد ساعات من إعلان أكثر من ألف قاضٍ جزائري رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد، المقرّرة الشهر المقبل؛ في حال شارك فيها الرئيس.

واعتبر القضاة، في بيان، أن "الإصرار على ترشيح بوتفليقة، وفي خضم الحراك الشعبي الواسع الرافض للعهدة الخامسة، يجعلهم أمام مسؤوليات تاريخية وأخلاقية تفرض عليهم انطلاقاً من ضميرهم المهني واجب التخلّي عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية، خدمة لكرامة القضاة ولمصلحة الشعب الجزائري".

ومنذ أسبوع، تتسارع الأحداث في الجزائر بالتحاق الطلبة ونقابات بالحراك، وشمل أيضاً التحاق منظمة المجاهدين (قدماء المحاربين) المحسوبة على النظام الحاكم، التي أعلنت دعمها للمظاهرات، في حين دعت قوى معارضة إلى مرحلة انتقالية تمهّد لتنظيم انتخابات "نزيهة".

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